Zwei Frauen mussten Freitagnachmittag ins LKH Graz gebracht werden. Die 78-Jährige war gegen 14.30 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Puntigamer Straße in Richtung Osten unterwegs gewesen. Eine 26-jährige Fußgängerin benutzte den Weg ebenso.

Aus bisher unbekannter Ursache touchierte die Radfahrerin die junge Frau aus Deutschland, woraufhin beide zu Sturz kamen. Die ältere Frau erlitt dabei schwere Verletzungen, die 26-Jährige wurde leicht verletzt. Beide Frauen wurden ins LKH Graz gebracht. Am Fahrrad entstand Sachschaden.