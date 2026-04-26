88.000 Menschen pendeln täglich zur Arbeit nach Graz herein. Das lesen die Grazer Neos aus der Erwerbsstatistik 2023 heraus. 37.000 dieser täglichen Einpendler kommen aus dem Bezirk Graz-Umgebung „und verursachen einen wesentlichen Anteil des motorisierten Verkehrsauskommen im Stadtgebiet“, so Neos-Chef Philipp Pointner. Das Ergebnis: verstopfte Straßen. Und das nicht nur auf den in den Spitzenstunden überlasteten Hauptverkehrsachsen, sondern auch in den Nebenstraßen.

Pointner will diesem „Schleichverkehr“ den Kampf ansagen. Der sei kein neues Phänomen, aber nehme immer weiter zu. Um darauf aufmerksam zu machen, haben die Neos aktionistisch die Ruckerlberggasse gesperrt. Sein Ziel: „Fahrverbote für Pendlerdurchzugsverkehr auf Nebenstraßen“. Pointner beruft sich dabei auch auf das Konzept der Initiative „Grazer Mitte“, die vor Kurzem die Keplerbrücke gesperrt hatte, um zu zeigen, wie der Raum anders genutzt werden könnte, wenn der Durchzugsverkehr draußen wäre.

Durchzugsverkehr stoppen: Das fordern die Neos für Grazer Nebenstraßen

Die Neos sehen das Problem besonders im Bereich des Ruckerlbergs, aber auch in Geidorf rund um den Rosenberg. Es sei jetzt Zeit, wieder „mutige Maßnahmen“ im Verkehrsbereich zu setzen. Damit habe Graz bereits gute Erfahrungen gemacht, Pointner verweist auf Tempo 30, das 1992 eingeführt wurde, zunächst massiv umstritten war und heute nicht mehr wegzudenken ist. Aber: „Das Problem des Durchzugs- und Schleichverkehrs konnte dadurch nicht gelöst werden“, so Pointner.

Daher braucht es aus seiner Sicht einen „nächsten konsequenten Schritt: klare Fahrverbote für Pendlerdurchzugsverkehr auf Gemeindestraßen“. Ausschließlich Zielverkehr – also vor allem Anrainer, Besucher, Zusteller – soll mit dem Auto fahren dürfen. Wie das gelingen soll? Durch „weiteren Ausbau“ des öffentlichen Verkehrs „sowie leistungsfähiger Park&Ride-Anlagen an den Stadtgrenzen“, so Pointner.

Er wollte das Ansinnen als Dringlichen Antrag in den Gemeinderat bringen und diskutieren, das war aus formalen Gründen aber nicht möglich. Es wurde ein einfacher Antrag, der am Donnerstag eingebracht wurde.