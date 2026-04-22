Der Blick von oben auf die Stadt, dem Sonnenuntergang entgegen: Mag auch jenes Foto, das schon Gusto auf die neue Bar machen soll, am Computer entstanden sein – in Kürze könnte es sich ganz in echt so abspielen, sind die Betreiber überzeugt. Ihre Vorfreude jedenfalls überstrahlt die Sonne am Foto locker: Am 30. April starten Alex Knoll, Martin Fritz und Simon Possegger am Grazer Opernring die neue „Panorama-Clubbar“.

So macht man bereits Gusto auf den Neustart © Screenshot/Facebook

Clubszene verändert sich

Opernring? Knoll, Fritz und Possegger? Richtig mitgedacht: Das Trio schupft an dieser Adresse schon länger den Club „Circle Thalia“. Nun wird das Konzept erweitert und aus dem bisherigen Circle-Loungebereich „eine stilvolle Cocktail- und Clubbar. Mit einem wirklich einzigartigen Panoramaausblick, zum Glück haben wir ja riesige Fenster“, betont Knoll. Dass Gäste dabei also den Sonnenuntergang erleben können, kommt nicht von ungefähr: Die Clubszene verändere sich und starte generell früher am Abend, weiß Knoll. Auch darauf reagiert man mit der neuen Bar, die von Donnerstag bis Samstag ab 19 Uhr loslegen wird.

Als Unterlage für die dabei servierten Cocktails sollen künftig unter anderem „hochwertige Sandwiches“ und Toasts dienen, dafür zeichne Food-Profi Max Wascher verantwortlich.