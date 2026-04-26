Im historischen Lesesaal der Universitätsbibliothek Graz scheint die Zeit stehen geblieben zu sein: An den Wänden des denkmalgeschützten Schmuckstücks reiht sich in hohen Regalen ein Wälzer an den nächsten. Wer hier lernt, tut das an Tischen, die k. u. k. Hoftischlermeister Anton Irschik vor 130 Jahren angefertigt hat. Außerhalb des Lesesaals hat die größte Bibliothek im Süden Österreichs in der jüngsten Vergangenheit einen großen Sprung ins Heute hingelegt. 28 Millionen Euro investierten die Uni Graz und die Bundesimmobiliengesellschaft in den Ausbau und die Modernisierung der Bibliothek. Zeitgenössische Architektur fügt sich seit der Wiedereröffnung im Herbst 2019 mit Bausubstanz aus dem 19. Jahrhundert zu einem Ganzen. Schon von außen macht ein vorspringender Glasquader, den Architekt Thomas Pucher dem bestehenden Gebäude aufgesetzt hat, den Wandel auf den ersten Blick sichtbar.

Digitale Medien dominieren bei Neuanschaffungen

Verändert hat sich die UB allerdings nicht nur äußerlich. In der altehrwürdigen Institution, deren Ursprünge auf das 16. Jahrhundert zurückgehen, als die Jesuiten die erste Grazer Universität eröffneten, setzt man längst auf Digitalisierung. Das zeigt ein Blick auf den Bestand. Zu den vier Millionen gedruckten Büchern und Zeitschriften kommen mittlerweile 800.000 E-Books, 61.000 digitale Zeitschriften und 310 Datenbanken.

Noch deutlicher wird der Umbruch der letzten Jahre bei einem Blick auf die Neuerwerbungen. „82 Prozent unseres Erwerbsbudgets fließen mittlerweile in elektronische Ressourcen, in digitale Bücher, Zeitschriften und Datenbanken“, verrät UB-Chefin Pamela Stückler. Anders gesagt: Nur noch rund zwei von zehn Euro werden für den Kauf von gedruckten Medien verwendet – nicht nur in Graz, sondern auch bei anderen vergleichbaren Bibliotheken in Österreich. „Bei Zeitschriften setzte der digitale Wandel schon um die Jahrtausendwende ein. Im E-Book-Bereich war dann die Pandemie ein großer Push“, erinnert sich Stückler.

750 wertvolle Handschriften digitalisiert

Bits und Bytes dominieren mittlerweile bei den Neuanschaffungen, sind aber auch bei den ältesten Schätzen des Hauses ein großes Thema. Zur Sondersammlung gehören einzigartige Stücke wie ein Papyrusfragment aus dem 3. Jahrhundert vor Christus, das Teil des ältesten bisher bekannten Buches sein dürfte. Rund 2200 mittelalterliche Handschriften werden ebenfalls an der UB Graz aufbewahrt. „750 davon sind bereits digitalisiert und damit öffentlich zugänglich“, unterstreicht Stückler. Online ist möglich, was die empfindlichen Materialien sonst nicht zulassen würden: Man kann jederzeit unkompliziert in den jahrhundertealten Handschriften blättern.

Büchertempel als Arbeitsort und Treffpunkt

Dass so viele digitale Möglichkeiten nicht dafür sorgen, dass sich der 10.000 Quadratmeter große „Büchertempel“ leert, zeigt ein Blick in die großzügigen Lernzonen, die beim Ausbau entstanden sind: 18 Uhr, noch immer volles Haus. 650 Arbeitsplätze stehen zur Verfügung, gestrebert wird auf einer großen Sitztreppe genauso wie auf gemütlichen Sofas oder Stühlen: Dass Laptop oder Tablet meist mit dabei sind, ist 2026 selbstverständlich, dass die Sitzplätze dafür entsprechend ausgestattet sind ebenso. „Die Bibliotheken haben ihr Profil verändert, sie sind heute stärker als früher ein konsumfreier Ort, an dem man in Ruhe arbeiten und sich austauschen kann“, beschreibt Stückler die Entwicklung.

Herausforderung KI

Es wird nicht der letzte Umbruch gewesen sein, dem sich die UB Graz stellt. „Das KI-Thema poppt bei uns natürlich riesig auf“, erklärt Stückler eine der jüngsten Entwicklungen. Künstliche Intelligenz schafft neue Möglichkeiten für Bibliotheken, interne Arbeitsabläufe, wie etwa die Katalogisierung alter Bestände, zu vereinfachen. Als Wissensspeicher sehen es Bibliotheken aber auch als ihre Aufgabe an, ihre Nutzerinnen und Nutzer zur sinnvollen Verwendung von KI zu befähigen. „Zur Frage, wie finde ich ein bestimmtes Buch, kommt heute die Frage, welche KI-Tools gibt es und wie nutze ich sie“, bringt es die UB-Chefin auf den Punkt. Antworten auf beide Fragen liefert man nicht nur Studierenden, Lehrenden und Forschenden. „Es ist vielen nicht bewusst, dass wir ein offenes Haus sind“, so Stückler. Einmal (kostenlos) registriert, steht die nach eigenen Angaben modernste Bibliothek Österreichs jedem offen.