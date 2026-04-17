An der Kreuzung Herrgottwiesgasse/Maurergasse im Grazer Bezirk Gries krachte es Freitagfrüh gegen 7 Uhr. Ungewöhnlich waren die am Unfall beteiligten Fahrzeuge. Ein Streifenwagen und ein Pkw stießen an der Kreuzung zusammen. Das Polizeifahrzeug war mit eingeschaltetem Blaulicht auf dem Weg zu einem Einsatz.

Der 42-jährige Lenker des Pkw und zwei Polizeibeamtinnen wurden bei der Kollision leicht verletzt. Der Pkw-Lenker nahm keine ärztliche Behandlung in Anspruch. Die Polizistinnen wurden im LKH-Graz ambulant behandelt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch Gegenstand laufender Ermittlungen.