Am Freitag sei der „Durchstieb der Zielgrube“ erfolgt: Mit dieser Jubelmeldung gaben Stadt und Holding Graz bekannt, dass die im Jänner gestarteten Bohrarbeiten für den neuen, „dringend benötigten Speicherkanal“ entlang der Hilmteichstraße nun abgeschlossen sind. Somit hat auch „Christina“ ihre Schuldigkeit getan: Die gleichnamige Tunnelbohrmaschine hatte ja für eine Premiere in Graz gesorgt – quasi für einen Koralmtunnel in klein: Der Bohrkopf arbeitete sich Zentimeter für Zentimeter vor, um Platz für Betonrohre zu schaffen. Auf einer Gesamtlänge von 630 Metern.

Diese Maßnahmen, gleichsam die Vorarbeit zum anschließenden zweigleisigen Ausbau der Linie 1, seien „plan- und zeitgerecht ohne jegliche Komplikation“ verlaufen, freute sich Tunnelpatin Christina Platzer von der Grazer Wasserwirtschaft stellvertretend. Die Baustellenräumung für die Bohrung werde nun in den nächsten beiden Wochen erfolgen, parallel werde man „die geplanten Drossel-, Überlauf- und Schachtbauwerke sowie die Kanalanlagen ,Untere Schönbrunngasse“ errichten, heißt es. Ende August 2026 sollen schließlich die Arbeiten für dieses erste Baulos fertiggestellt sein

Projektleiter Michael Wresounig veranschaulicht die Größenverhältnisse © Klz / Stefan Pajman

Bis Mitte 2028

Ab September 2026 nimmt man dann den zweigleisigen Ausbau der Straßenbahnlinie 1 in Angriff. „Danach werden weitere Kanalanlagen errichtet und die Seitenstraßen fertiggestellt. Die Gesamtfertigstellung aller Maßnahmen ist für Mitte 2028 geplant.“