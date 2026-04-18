Graz wählt am 28. Juni. Auf dem Weg dorthin soll im Wahlkampf bei allem Ringen um Wählerstimmen der Anstand nicht verloren gehen – deshalb unterzeichneten KPÖ, Grüne, SPÖ, Neos und ÖVP ein freiwilliges „Fairnessabkommen“. Also ohne FPÖ und KFG. Zu den Geboten in diesem Abkommen gehört auch, dass man für den Wahlkampf nicht mehr als 400.000 Euro ausgibt. Diese freiwillige Regulierung folgt allerdings bloß den ohnehin gesetzlich geregelten Vorgaben, denn im Herbst 2025 wurde im Landtag eben ein Limit von 400.000 Euro für Wahlkampfkosten festgelegt – gibt eine Partei aber dennoch mehr aus, muss sie Bußgeld zahlen: Bei einer Überschreitung um „bis zu 25 Prozent“ sind 50.000 Euro ans Land fällig, bei noch höheren Ausgaben muss der „Überziehungsbetrag“ eins zu eins rückerstattet werden.

Nicht nur für Plakate gaben die Parteien im Jahr 2021 Geld aus © Gerald Winter-pölsler

Doch wie schwer wird das für die einzelnen Parteien, „nur“ 400.000 Euro ausgeben zu dürfen – besonders für die ÖVP? Diese Frage stellt sich angesichts der Kosten für den Wahlkampf 2021: Die KPÖ investierte bei der letzten Graz-Wahl exakt 396.364,80 Euro, die SPÖ wiederum 357.201 Euro, bei den Neos standen unterm Strich 257.600 Euro und bei den Grünen betrugen die Wahlkampfkosten im Jahr 2021 genau 380.448,72 Euro. Allein, die ÖVP unter Neo-Obmann Kurt Hohensinner wollte zunächst die Ausgaben nicht offenlegen: Nicht er, sondern Vorgänger Siegfried Nagl sei damals in der Verantwortung gewesen, argumentierte Hohensinner – um zugleich Transparenz zu betonen.

Doppelt so viel wie die anderen

Im Jänner 2022 legte die Grazer ÖVP dann doch die Abrechnung offen: Im Wahlkampf 2021 habe man 698.866,40 Euro ausgegeben. Also fast doppelt so viel wie die anderen Parteien. Auf die Frage, ob es daher heuer herausfordernd wird, maximal „nur“ 400.000 Euro auszugeben, meint ÖVP-Geschäftsführer Markus Huber: „Es wird für alle Parteien herausfordernd. Aber ich bin auch davon überzeugt, dass wir als ÖVP dank des Einsatzes unserer Mitglieder und vieler freiwilliger Helfer jedenfalls einen tollen Wahlkampf hinbekommen.“