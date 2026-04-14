Kinderspielplätze gibt es viele, aber wo können sich Jugendliche austoben, treffen, chillen? Das ist in vielen Gemeinden schon schwieriger, außer Sportplätzen gibt es wenig Orte, an denen sich Jugendliche willkommen fühlen. Das wollte das Regionalmanagement Steirischer Zentralraum ändern und hat in Gössendorf gemeinsam mit der Gemeinde ein Pilotprojekt umgesetzt: den JIMP – kurz für Jugend.Info.Meeting.Point.

„Das ist ein Treffpunkt im öffentlichen Raum, im Zentrum einer Gemeinde und damit gut mit Rad, Roller und zu Fuß erreichbar“, sagt Projektleiterin Ulrike Leitner. Dieser Treffpunkt ist offen für alle, aber kein Jugendzentrum, das betreut wird und Öffnungszeiten hat. Es ist aber ein Treffpunkt mit Mehrwert: Denn neben dem Raum für Begegnung und Austausch finden die Jugendlichen dort auch altersrelevante Informationen vor. Das reicht von Freizeitangeboten in der Region über Bildungs- und Ausbildungsfragen wie „Wie werde ich Au-pair im Ausland?“ bis hin zu psychosozialen Hilfsangeboten.

JIMP: Treffpunkt mit Info-Mehrwert

Das besondere an JIMP: Die Treffpunkte wurden als modulares Baukastensystem konzipiert. Jede Gemeinde kann sich den Treffpunkt nach eigenen Bedürfnissen zusammenstellen und unterschiedlich groß konzipieren, hat aber kaum einen Planungsaufwand. Gössendorf hat den Anfang gemacht und JIMP in der Gärtnerstraße eröffnet. Baulich ist es sehr simpel gehalten: Betonplatten, Sitzbänke, ein Tisch und eine überdachte, aber nach allen Seiten hin offene Holzhütte. Bürgermeister Gerald Wonner (SPÖ) freut sich, der Jugend einen „attraktiven Treffpunkt bieten und gleichzeitig als Gemeinde verlässliche Jugendinformationen zur Verfügung stellen zu können“.

Das Konzept soll auch von anderen Gemeinden aufgegriffen werden, schließlich ist der steirische Zentralraum die jüngste Region in der Steiermark: Der Anteil der unter 20-Jährigen liegt bei 18,4 Prozent.