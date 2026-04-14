Am 28. Juni wählen die Grazerinnen und Grazer einen neuen Gemeinderat. Wer dabei seine Stimme abgeben will, muss bis spätestens 16. April in der Stadt mit Hauptwohnsitz gemeldet sein. Darauf machen die Grünen in einer neuen Social-Media-Kampagne aufmerksam, die daran erinnern soll, sich rechtzeitig umzumelden.

Es gäbe speziell viele Studierende, die zwar in Graz leben würden, aber weiterhin in ihrer jeweiligen Heimatgemeinde mit Hauptwohnsitz gemeldet sind, heißt es seitens der Grünen. Diese sind damit in Graz nicht wahlberechtigt. Daher der Appell der Grünen Gemeinderätin Anna Slama: „Ummelden!“

Grüner „Ummelden“-Appell: „Stimmenfang“ oder nur „kleiner Reminder“

In der Gruppe der Studierenden rechnen sich die Grünen gute Chancen aus, daher auch das Video. Die konkrete Botschaft zum Ummelden kommt aber ohne direkte Grün-Werbung aus. Slama formuliert es allgemein: „Bestimm mit, wer in Graz regieren darf.“ Trotzdem schütteln einige in den Kommentaren den Kopf: „Stimmenfang“, „bitterer (wahltaktischer?) Beigeschmack“. Auch in anderen Parteien im Rathaus sieht man die Aktion als „grenzwertig“, wie es ÖVP-Geschäftsführer Markus Huber formuliert.

Die Grünen verweisen darauf, dass das Video „nur ein kleiner Reminder“ ist: Wer seine Stimme geltend machen wolle und in Graz noch keinen Hauptwohnsitz hat, müsse sich eben bis Donnerstag ummelden.