Von Frühjahrsmüdigkeit haben die Betreiber der Einkaufszentren in Graz und Umgebung offenbar noch nie etwas gehört, ganz im Gegenteil: Laufend werden neue Shops oder Lokale eröffnet und weitere Neustarts vorbereitet. Erst vor wenigen Tagen verkündeten ja auch die Eigentümer der Shoppingcity Seiersberg ihr Investitionsprogramm.

Sofort legen die Kolleginnen und Kollegen nach: So steht beim Shopping Nord in der Wiener Straße ab sofort allen Besucherinnen und Besuchern eine moderne Rad-Garage im südlichen Teil der Tiefgarage zur Verfügung. Diese biete „eine eigene Rad-Abfahrtsrampe, großzügige Abstell- und Absperrflächen sowie einen direkten Zugang ins Center über die naheliegenden Lift- und Stiegenaufgänge“. Schon in Kürze soll zudem ein Schließfachsystem für Helme und Rucksäcke folgen.

Die neue Rad-Garage in der Wiener Straße © Shopping Nord

Cosmó und der „Tanzschein“

Im Murpark in Graz-Liebenau wiederum freut man sich auf einen taktvollen Auftritt: Cosmó, Österreichs Vertreter beim Song-Contest in Wien, wird am 24. April seinen Hit „Tanzschein“ zum Besten geben und sowohl für Autogramme als auch Selfies bereitstehen.

Citypark

Schon zuvor geht beim Panoramadach im Citypark die Schallplatten- und CD-Börse über die Bühne: Am 18. und 19. April will man Sammlern seltene Stücke und Schätze bieten, zudem wird es ein Podiumsgespräch mit der Bandmitgliedern von „Hide & Seek“ wie beispielsweise Alex Rehak sowie Al Bird Sputnik geben.