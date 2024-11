Wenn gut Ding wirklich Weile braucht, dann wird die neue Straßenbahnremise in der Grazer Steyrergasse ein Schmuckstück zum Niederknien. Immerhin laufen die Planungen für den Um- und Ausbau seit knapp zehn Jahren. Am Dienstag nun wurde zumindest ein konkreter Fahrplan für dieses Unterfangen präsentiert – und so manches Detail zu diesem Projekt, in das die Stadt Graz immerhin rund 218 Millionen Euro investiert.