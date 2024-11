Kommende Woche werden zwei desolate Häuschen am Grundstück abgerissen, Anfang 2025 starten dann die eigentlichen Bauarbeiten: In der Adlergasse in Puntigam errichtet Wohnen Graz ein Haus mit 20 Gemeindewohnungen. Am dafür vorgesehenen Grundstück präsentierte Bürgermeisterin und Wohnungsstadträtin Elke Kahr (KPÖ) am Donnerstag mit den am Projekt beteiligten Stellen und Unternehmen Details zum Vorhaben.