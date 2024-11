„Magister Eustacchio hatte sprichwörtlich die Zügel in der Hand in finanziellen Dingen.“ Das sagt der ehemalige Büroleiter (2008 bis 2020) von Ex-Vizebürgermeister Mario Eustacchio in seiner ersten Einvernahme nach drei Jahren Ermittlungen im Grazer FPÖ- Finanzskandal. Auch seine Lebensgefährtin, die als Sekretärin ebenfalls bis 2019 im Büro gearbeitet hat, sagt: Die „letztgültige Entscheidungsbefugnis“ habe „ausschließlich Mario Eustacchio“ gehabt.