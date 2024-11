Am Montag war ein historischer Tag: Nach 30 Jahren politischer Debatte wurde der neue Radweg am Joanneumring eröffnet. Damit ist nun der gut vier Kilometer lange Ringradweg rund ums Grazer Zentrum geschlossen – wenngleich es da und dort noch deutliche Engstellen gibt, etwa am Kaiser-Franz-Josef-Kai. Stellt sich die Frage: Was bedeutet dieser Lückenschluss für das Radfahren in der Schmiedgasse?