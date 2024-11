„Ich hab mir das angeschaut“, sagt Bildungsstadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP). „Und ich muss sagen: Der Standort eignet sich nicht gut für dieses Projekt.“ Damit ist der Kunstrasenplatz für Feldhockey bei der Bulme in Graz-Gösting praktisch abgesagt. Die ursprüngliche Idee wurde durch den sportlichen Erfolg der Damen vom Hockeyclub Graz notwendig: Sie sind in die Bundesliga aufgestiegen – und dafür ist ihre derzeitige Heimstätte beim GAK-Trainingszentrum in Weinzödl nicht mehr zugelassen.