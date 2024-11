Ein Abend voll Akrobatik und Magie erwartete am Freitagabend die Gäste bei der Premiere des Circus Roncalli in Graz. Denn am Gelände der Grazer Messe hieß es zum ersten Mal Manege frei und das bekanntlich ohne tierische Begleitung. Stattdessen brachten die Clowns Gensi, Matute und Canutito das Publikum zum Lachen, während die Illusionistin Alexandra Saabel die Gäste verzauberte. Für besondere Begeisterung sorgte das Duo Turkeev, das in luftigen Höhen bereits bei „Cirque du Soleil“ und „Got Talent España“ überzeugte. Mit dem neuen Programm „ARTistART“ von Bernhard Paul verschmelzen atemberaubende Artistik und Clownerie.