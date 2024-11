„Es ist schon viel zu tun, aber so soll es auch sein“, lacht Alexander Knoll am Telefon. Tatsächlich steckt hinter jenen Einladungen, die er in den vergangenen Tagen verschickt hat und die einen drehenden Kreis zeigen, jede Menge Arbeit – aber eben auch die Vorfreude auf eine nicht alltägliche Rückkehr: Vielmehr sorgt Knoll gemeinsam mit Martin Fritz und Simon Possegger für den durchaus spektakulären Neustart der Grazer Thalia. Am 15. November öffnen sie die Pforten zum neuen Nachtclub „Circle“ am Opernring. Wie berichtet, haben die drei Gastronomen (unter anderem verantwortlich für das Café Promenade, die Bar Amouro, den Katze-Katze-Club und die Mausefalle) die denkmalgeschützten Räume erstmals seit 20 Jahren adaptiert – mithilfe der „Acoton Projektmanagement & Bauträger Ges.m.b.H. & Co KG“ als Eigentümer, der auch die millionenschweren Kosten übernahm. Das Ziel: Der „Circle“ soll nicht nur ein reiner Nachtclub sein, sondern auch für Kunst, Kultur und Unterhaltung stehen. Der Loungebereich soll in Kooperation mit der Grazer Kunstuni auch Bühne für kleine Konzerte sein, zudem ist ein Schwerpunkt für Stand-up-Comedy geplant.