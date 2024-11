Es ist eine scheinbar unendliche Geschichte, in der Familie K. festhängt. Das Ehepaar wohnt im Brauquartier in Graz-Puntigam, einem großen Immobilienprojekt in der Nähe der Brauerei. 2016 wurde der Kaufvertrag unterschrieben, Ende 2017 die letzte Rate bezahlt, Anfang 2018 konnte man einziehen. Eigentlich sei man sehr zufrieden, gäbe es nicht ein grundlegend juristisches Problem: „Wir sind bis heute nicht ordentlich im Grundbuch eingetragen.“