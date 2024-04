„Der Weg zum Grundbuch mit finalem Wohnungseigentum ist frei.“ So steht es in einem Schreiben von Unternehmer und Entwickler Werner Gröbl aus dem Mai 2023 an alle „Kunden und Freunde“ des Wohnpark Gösting. Jetzt, ein Jahr später, warten jene, die sich im „Dorf in der Stadt“ teils schon vor zehn Jahren eingekauft haben, immer noch darauf. „Das kann einfach nicht sein“, ärgern sich einige. „Damit ist die Wohnung nur mit großem Abschlag verkäuflich, sollte sich die Lebensumstände ändern.“