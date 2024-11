Tausche dauerhafte Wohnstraße gegen eine Schulstraße, die nur an Schultagen von 7.30 bis 8 Uhr in der Früh gilt – das hat die Stadt Graz in der Loewegasse nun umgesetzt. Allerdings gegen Widerstand zahlreicher Anrainer. Schon im Frühjahr, als die Pläne öffentlich wurden, machten Betroffene auch aus der Burenstraße dagegen mobil. Damals sagte Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne), man werde sich die Sache noch einmal anschauen.