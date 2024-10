Das chaotisch wirkende Spesenkonto des Ex-Vizebürgermeisters Mario Eustacchio, das im Zuge des Verfahrens zum großen FPÖ-Finanzskandals öffentlich bekannt wurde, hat nun einen Sondergemeinderat zur Folge. Die Initiative dazu kam von Neos-Chef Philipp Pointner, mittlerweile sind aber praktisch alle Parteien an Bord. Einzig der Termin ist noch offen. Zur Auswahl stehen der 7. November oder der Vormittag des 14. November. Letzteres hätte den Vorteil, dass am selben Tag ab Mittag ohnehin die reguläre Gemeinderatssitzung stattfindet, da wären also ohnehin alle in der Regel berufstätigen Mandatare im Haus.