Die vielen Rochaden an der Spitze des Bezirksrates Wetzelsdorf waren von Anfang an geplant. Wie in vielen anderen Bezirken auch teilen sich KPÖ, Grüne und SPÖ den Vorsitz. In Wetzelsdorf machte die KPÖ den Beginn, seit Oktober 2023 war Belinda Walkner von der SPÖ Bezirksvorsteherin und vergangenen Donnerstag hätte ihr Bettina Sticher von den Grünen folgen sollen.