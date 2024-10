Mit George Bensons „Nothing’s Gonna Change My Love for You“ (1985) ist Jacqueline Haider vor der Jury bei „The Voice of Germany“ angetreten, und die soulig-dramatische Version des Achtziger-Jahre-Hits hat die vier Coaches begeistert: Sowohl Mark Forster und Yvonne Catterfeld, als auch Kamrad und Samu Haber drehten sich für die Grazerin um, nachdem sie ihre Stimme gehört hatten. Nach dem akustischen kam dann auch ein optischer Wow-Effekt, denn Haider trägt ein Kopftuch. „Ich war wahnsinnig nervös“, erzählt sie. Eigentlich hatte sie vor, zu Kamrad oder Haber ins Team zu gehen, doch spontan entschied sie sich für Forster. „Er hat sich nach gerade einmal zwei Sekunden umgedreht und sogar gemeint, das wäre der beste Auftritt 2024 gewesen“, so Haider zur Kleinen Zeitung. Der Auftritt war für die 22-Jährige in jeder Hinsicht emotional – widmete sie ihn doch ihrer Schwester, die an einem Hirntumor erkrankt ist.

Haider besuchte in Graz den Musicalzweig des BORG Monsberger, wo sie in mehreren Schulmusicals aufgetreten ist. Beruflich hat sie eine Lehramtsausbildung (u. a. Physik und Mathematik) abgebrochen, um sich bald in der Gastronomie selbstständig machen zu können.

Die „The Voice“-Folge mit Haider wird am Freitagabend um 20.15 Uhr auf Sat.1 ausgestrahlt, bereits am Donnerstag ist sie vorab auf der Streamingplattform Joyn zu sehen.