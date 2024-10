Was 2012 im Annenviertel begann, hat in den letzten Jahren die ganze Stadt erobert: Aus dem Annenviertelflohmarkt wurde der Hinterhof- und Gartenflohmarkt in ganz Graz, der steht am Sonntag, den 6. Oktober, wieder auf dem Programm.

Von 10 bis 15 Uhr wechseln dabei Flohmarktschätze die Besitzer. Mit dabei sind nicht nur die Nachbarschaftsinitiativen in den Bezirken, sondern auch Privatpersonen. Wer sich informieren möchte, wo es sich diesmal auszahlt, vorbeizuschauen, findet alle Flohmarktorte unter ganzgrazflohmarkt.at.