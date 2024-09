Die Nerven liegen blank an diesem spannenden Wahlsonntag. Bis zum Schluss wird um jede Stimme gekämpft. Für die ÖVP geht es in erster Linie darum, ob sie im Match mit der FPÖ den Kürzeren zieht oder doch an der Spitze bleibt, für die KPÖ darum, ob sie den Einzug in den Nationalrat schafft.