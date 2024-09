Eine Serie an Brandstiftungen beschäftigt derzeit die Grazer Polizei. Denn in der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden, wie die Polizei auf Anfrage der Kleinen Zeitung bestätigt, im innerstädtischen Raum in Graz mehrere Mülltonnen sowie Mopeds und E-Roller angezündet. Zahlreiche Anzeigen aus der Bevölkerung sind daher bei der Polizei eingegangen.