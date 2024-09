In St. Radegund im Bezirk Graz-Umgebung wurde durch Unwetter Anfang Juni das Schulgebäude so stark beschädigt, dass es abgerissen werden musste, nun fehlt der übergangsweise aufgebauten Containerschule das Dach. Denn durch die Sturmböen wurde es schlichtweg heruntergeweht. Eigentlich sollte hier am Montag der Schulbetrieb starten.