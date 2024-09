Farina-Mühle in Raaba-Grambach feierte ihren 100. Geburtstag

Gäste aus Politik und Wirtschaft, Führungen durch den Betrieb, Ansprachen: Am Freitag wurde in Raaba ein runder Geburtstag gefeiert. 100 Jahre ist es her, dass die aus Odessa geflüchtete Familie Schedlbauer in der Gemeinde eine Mühle in Betrieb nahm. Die Fotos der Festveranstaltung.