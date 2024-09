Ein Fahrradunfall hat sich Montagvormittag gegen halb 12 Uhr am Rosegger Kai in Graz-Jakomini ereignet. Eine Pkw-Lenkerin, die am Kai Richtung Norden fuhr, übersah einen 16-jährigen Fahrradlenker aus Graz, der aus Richtung Norden kommend die dortige Radfahrerüberfahrt übersetzen wollte. Der Zweiradlenker prallte gegen die Frontseite des Pkw und kam zu Sturz. Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Roten Kreuz in das LKH-Graz eingeliefert. Mit beiden Unfallbeteiligten wurde ein Alkomattest durchgeführt, welcher jeweils negativ verlief. An den beteiligten Fahrzeugen entstand kein Sachschaden.