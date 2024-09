Der „German champion of Hip-Hop“ hat im November 2023 an die 7000 Fans in die Grazer Stadthalle gelockt. Und sich als gereifter Gangster, der ungehemmt über Exzesse, fehlende Vaterfiguren und Egokämpfe reflektiert, präsentiert, wie die Kleine Zeitung in ihrer Konzertkritik schrieb.

Die gute Nachricht für Fans: Kommendes Jahr kommt Sido wieder nach Graz – wie gerade auch Jan Delay, der am Karmeliterplatz gastierte, hat er seine größten Hits aus 25 Jahren im Gepäck und kommt auf Jubiläumstour in die Stadt. Der Run auf die Tickets für die Show am 8. Juli in der Freiluftarena B ist groß: Denn binnen weniger Tage durfte Veranstalter Show Factory darüber jubeln, dass bereits ein Großteil der 7500 aufgelegten Karten verkauft wurde. Deshalb gibt es jetzt auch eine Zusatzshow, insgesamt könnten damit 15.000 Fans dem Rapper zujubeln. Die Karten für den 9. Juli 2025 gehen am Dienstagvormittag (11 Uhr) in den Vorverkauf auf oeticket.

