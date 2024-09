In der Grazer Gastroszene und darüber hinaus trauert man um Martin Kaufmann. Der ist am Montag auf dem Weg zur Stüdlhütte am Großglockner (im Gemeindegebiet von Kals in Osttirol) völlig überraschend ums Leben gekommen. Ein medizinischer Notfall, der 48-Jährige kippte auf rund 2130 m Seehöhe nach vorne, stürzte über eine steile Böschung und blieb regungslos liegen. Zuvor soll er seinen zwei Freunden zugerufen haben, sie sollen auf ihn warten. Alle Reanimationsversuche blieben erfolglos, so die Polizei.

Der Verunglückte gehörte über viele Jahre zur Grazer Szene, etwa mit dem Uni-Lokal „Scheinbar“. 2009 übernahm er ebenso die „Wartburg“, bis es sich dort wirtschaftlich nicht mehr ausging. Infolge wandte er sich der Tagesgastronomie zu und betrieb die „Hönigtaler Stub’n“ in Kainbach bei Graz.