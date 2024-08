Bereits zum elften Mal wählen die Österreicher heuer am Nationalfeiertag den schönsten Platz des Landes. Bevor der ORF-Quotenhit „9 Plätze - neun Schätze“ am 26. Oktober wieder auf dem Programm steht, entscheiden die Zuseher und Zuhörer der jeweiligen Landesstudios, wer ihr Bundesland im Finale vertreten soll. Drei Nominierte werden dafür jeweils ins Rennen geschickt. Heuer wurden die steirischen Nominierten zwar noch nicht vorgestellt. Wie die Kleine Zeitung aber in Erfahrung bringen konnte, ist ein besonderes Grazer Schmuckstück darunter: Das Schloss Eggenberg.