Wer in den letzten Tagen vom Südtiroler Platz über die Erzherzog-Johann-Brücke in die Innenstadt gegangen ist, hat es wahrscheinlich schon gesehen: Auf den weiß-blauen Zifferblättern der Uhren am Turm der Franziskanerkirche fehlen die Zeiger. Ein schneller Blick, ob man es in der früh noch rechtzeitig ins Büro schafft? Derzeit leider nicht.