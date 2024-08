Gleich eines vorweg: Es handelt sich keineswegs um „Fallen“ des Grazer Straßenamtes oder der Stadtplanung, in die hier Autolenker tappen. Und mit einer Kombination aus Eigenverantwortung, angepasstem Tempo und Spiegel-Spiegel-Schulterblick sollte vieles rund laufen. Dennoch: Zahlreiche Straßenzüge und Kreuzungen gleich einer täglichen Herausforderung. Weil ziemlich viel „Action“ auf wenigen Quadratmetern angesagt ist, weil Spuren plötzlich die Richtung wechseln und Bodenmarkierungen zur besseren Orientierung wünschenswert wären.

Abgesehen von unserer Auswahl an brenzligen Stellen in der Fotoserie – wo erleben Sie, liebe Leserinnen und Leser, regelmäßig haarige Situationen? Welche Kreuzungen gehören Ihrer Meinung nach entschärft? Schreiben Sie uns an graz@kleinezeitung.at! Thomas Fischer, Leiter des Grazer Straßenamtes, hat bereits dankenswerterweise betont: „Die Kreuzungen, welche Leserinnen und Leser hier melden, werden wir überprüfen“.