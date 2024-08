Ab 2025 gilt eine Pfandpflicht – auch in der Steiermark. Dass diese nicht für alle so leicht umsetzbar ist, zeigt ein Blick auf Würstelstände. Denn die Frage nach dem Stauraum für leeres Pfand stellt viele von ihnen vor eine Herausforderung. Nun meldeten sich die Neos in einer Aussendung diesbezüglich zu Wort. Gemeinderat Philipp Pointner fordert einen runden Tisch mit der Stadt Graz und den Würstelstandbetreibern – und das vor der Einführung des neuen Pfandsystems. Das Ziel: Konkrete Lösungsansätze erarbeiten, um ein Pfandchaos in der Landeshauptstadt zu vermeiden. „Die Stadt muss die Sorgen der Würstelstandbetreiber ernst nehmen und Lösungen anbieten“, so Pointner.