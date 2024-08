„Es war nichts Dramatisches“, sagt Günter Hirner. Der Chef der GBG, der stadteigenen Immobiliengesellschaft, konnte am Freitag wieder Entwarnung geben und die Absperrung beim Uhrturm am Schloßberg wieder entfernen lassen. Der Sturm rüttelte zuletzt ja kräftig am Dach des Grazer Wahrzeichens: „Einige Dachziegel waren lose, ein, zwei sind auch zu Boden gefallen“, so Hirner. Deshalb habe man das Gebiet um den Uhrturm auch absperren müssen.

Am Donnerstag war dann der Dachdecker am Werk, um den Schaden zu begutachten. Mehr noch: Der Schaden konnte auch gleich behoben werden. Die Kosten hielten sich im Rahmen: rund 4900 Euro brutto.