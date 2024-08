Zugegeben, die Sache mit dem Boom ist Ansichtssache: Nüchterne Centzähler und Analysten werden vorrechnen, dass in der Grazer Innenstadt im Vergleich zu den 80er- und 90er-Jahren viele Verkaufsstellen von Postkarten verschwunden sind – und damit naturgemäß auch die Zahl an bedruckten Papieren im Format 10,5 Mal 15 cm. Doch nicht nur Nostalgiker und Romantiker werden dem entgegen halten, dass sich zum Glück zu etwas vergilbten Exemplaren auch laufend frische Ansichtskarten gesellen: Vielmehr erzählt man im Sommer 2024 zumindest an jenen Standorten, die ein Bild von Graz zum Verschicken anbieten, von anhaltend guten bis sogar steigenden Verkaufszahlen.