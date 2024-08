Es sind ein paar gereimte Zeilen, die Michael auf die Reise geschickt hat. „Liebe Juliane“, beginnt er, „diese Karte soll beweisen – wir sind wieder mal auf Reisen. Bei Sachertorte, Schnitzel und Kaffee – genießen wir den Wiener Schmäh.“ Adressiert hatte er die Postkarte eigentlich an die angesprochene Juliane, die in Südtirol zuhause ist. Genauer: in Brixen in der Pfeffersberger Straße.