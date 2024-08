Der Sturm hat am vergangenen Freitag nicht nur einen Baum in der Schmiedgasse geknickt, sondern etliche Dachziegel im Grazer Zentrum gelockert. Die Stadt muss ihr Wahrzeichen absperren.

„Achtung Lebensgefahr!!!“ Mit gleich drei Rufzeichen weist man bei der improvisierten Sperre der Pomeranzengasse auf die Gefahr hin, die von oben droht: „Herabfallende Dachziegel“. Die wohl schmalste Gasse der Stadt, die den Hauptplatz mit dem Färberplatz verbindet, ist seit Freitagabend behördlich gesperrt. „Durch den starken Sturm sind Dachziegel heruntergeflogen, daher musste man reagieren“, heißt es aus dem Büro von Verkehrsstadträtin Judith Schwentner (Grüne).

Achtung Lebensgefahr: Die Pomeranzengasse ist derzeit gesperrt © Simon Pölsler

Aus demselben Grund ist aktuell auch der Uhrturm am Schloßberg abgesperrt. Ein Baustellengitter quer über den Platz hält Besucher und Touristen davon ab, direkt zum Turm zu gehen und von dort auf den Herbersteingarten, das Rathaus und die Altstadt zu schauen. „Ja, es sind Dachziegel vom Uhrturm gefallen“, bestätigt man im Büro beim für Immobilien zuständigen Stadtrat Manfred Eber (KPÖ). „Daher wurde zur Sicherheit diese Sperre errichtet. Am Donnerstag kommt der Dachdecker.“ Dieser wird Schäden begutachten und im Idealfall gleich beheben.

© Simon Pölsler

Der kurze, aber heftige Sturm am Freitag hat also seine Spuren in der Stadt hinterlassen. In der Schmiedgasse wurde ja ein Baum geknickt. Dass am Stamm Sägespuren zu sehen waren, sorgte zunächst für Vandalismusalarm; es stellte sich dann heraus, dass der Baum am Wochenende aus Sicherheitsgründen ganz gefällt wurde und dabei die Säge zum Einsatz kam.