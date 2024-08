Es ist nicht das erste Mal, dass das „Alexander-Götz-Haus“ in der Grazer Conrad-von-Hötzendorf-Straße Ziel von Attacken wurde: An dieser Adresse befindet sich die Landesparteizentrale der steirischen FPÖ, auf die Hauswände wurden zuletzt im April Parolen gesprayt. Nun haben in der Nacht auf den Samstag unbekannte Täter die Glasscheiben der Parteizentrale eingeschlagen, der entstandene Sachschaden dürfte enorm sein, wie die FPÖ berichtet.

Für FPÖ-Landesparteisekretär Stefan Hermann haben „die Aggressionen gegen unser Parteihaus einen neuen Höhepunkt erreicht“, wie es in einer Aussendung der FPÖ heißt: „Wir sind schockiert über das hohe Gewaltpotenzial der Täter – schließlich handelt es sich nicht einfach um einen Anschlag gegen unsere Büros, sondern auf die Demokratie und Meinungsfreiheit im Land.“

Der Vorfall sei bereits zur Anzeige gebracht worden. „Wir hoffen, dass sich das Amt für Verfassungsschutz der Sache annimmt und die Behörden die Täter rasch ausfindig machen und ihrer gerechten Strafe zuführen können“, so Hermann. Die zunehmende, politisch motivierte Gewalt sei nicht zuletzt auf eine „anhaltende Anti-FPÖ-Hetze“ der vergangenen Monate zurückzuführen. „Verantwortliche auf allen Ebenen sollten sich in diesem Zusammenhang am Riemen reißen“, so der freiheitliche Landesparteisekretär.

Seitens der Polizei bestätigt man den Eingang der Anzeige, die Ermittlungen laufen.