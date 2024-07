Ein überreiches Buffet, entspannte Stunden am Pool, eine schöne Hotelanlage – der Urlaub, den Michael Kratzer und seine Frau Iulia vor zwei Jahren in einem Club bei Mombasa in Kenia verbrachten, ließ eigentlich keine Wünsche offen. Was die Grazer wirklich interessierte, war allerdings das Leben außerhalb des All-inclusive-Paradieses. „Wir sind mit einer Angestellten des Hotels ins Gespräch gekommen, sie war so nett, uns die Gegend zu zeigen“, erzählt Kratzer. Was sein besonderes Interesse erweckte: Eine Gruppe engagierter Frauen, die sich zusammengeschlossen hatten, um bis zu 200 Kinder täglich mit einer einfachen Mahlzeit zu versorgen.