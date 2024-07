Am späten Freitagnachmittag kam es im Grazer Bezirk Gries zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem E-Scooter. Die beiden Fahrzeuge kollidierten gegen 17 Uhr bei der Ausfahrt einer Tankstelle. Der 37-jährige Scooter-Fahrer kam durch den Zusammenprall mit dem Auto zu Sturz und wurde leicht verletzt. Am Steuer des Autos befand sich ein 50-Jähriger aus dem Bezirk Liezen. Der verletzte Mann wurde vom Rettungsdiesnt in das UKH Graz eingeliefert und dort ambulant behandelt.