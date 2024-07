René Böhner (24) und Simon Penn (26) waren noch Teenager, als sie vor einigen Jahren für sich entdeckten, was die meisten Erwachsenen da schon lange hinter sich gelassen hatten: die analoge Fotografie. „Ich habe in einer Auslage eine Kamera gesehen, die mir wahnsinnig gut gefallen hat. Nachdem es eine analoge war, habe ich eben gelernt, damit zu fotografieren“, erinnert sich Böhner (24). Ein Youtube-Video weckte Penns Begeisterung dafür zu „knipsen“, wie es vor dem Digitalzeitalter üblich war: Film in die Kamera einlegen, 36 Bilder schießen und sich überraschen lassen, ob die Aufnahmen tatsächlich gelungen sind. Die beiden Grazer, damals Schüler und Student, tauschten sich über ihre Leidenschaft auf Facebook aus, vertieften sich in die Materie und gründeten 2019 kurzerhand ihr gemeinsames Unternehmen Blendpunkt.