Tschuldigung, da haben wir uns gehörig getäuscht: Eben noch war davon die Rede, dass im Grazer Zentrum kaum ein Tag ohne Neueröffnung vergeht – doch in Wahrheit kommen noch etliche Umzüge von Geschäften hinzu. Und auch so manche Pause: So ist das Traditionsmodehaus „Knilli“ am Joanneumring „bis auf weiteres“ geschlossen, wie es auf einem Zettel an der Tür heißt. Darin verweist man auch auf die aktuelle Baustellensituation als Grund für die vorübergehende Schließung. Tatsächlich setzen die laufenden Arbeiten für den künftigen Radweg am Joanneumring und damit verbundene Einschränkungen vielen Geschäftsleuten zu.