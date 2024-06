Zugegeben, die Wehmut weicht nicht, übergibt doch Hermann Heinz Schuster aus gesundheitlichen Gründen in der Grazer Schmiedgasse 19 das Zepter. 30 Jahre lang führte er das Unikat namens Leder H. Schuster selbst, der Onkel seines Vaters gründete den Betrieb gar schon 1898. Und dennoch: Sah es auch nach jahrelanger Suche bis zuletzt so aus, als würde sich kein Nachfolger finden, wurde die Kleine Zeitung gestern Zeuge eines Handschlags – zwischen Schuster und einem gebürtigen Schweizer, der das Geschäft übernimmt, vorerst aber anonym bleiben will. Er versichert: „Ich werde nur Kleinigkeiten ändern und den Laden genau so weiterführen.“ Dass er sein Reich mit Leder, Riemen und Zubehör jeglicher Art nun in guten Händen weiß, „freut mich sehr“, lacht Schuster. Hier in der Schmiedgasse scheint die Zeit stehen geblieben zu sein, doch seit gestern ist fix: Fortsetzung folgt.