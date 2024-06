In den beiden größten Einkaufszentren Österreichs, der Shopping City Süd und dem Donau Zentrum, wird bereits digital geworben, nun ist auch Seiersberg an der Reihe. Ab 1. Juli spielen dort Ankünder und Gewista auf 14 City Lights mit doppelt so vielen Screens großformatige Werbung aus – rund 1,35 Millionen Kontakte hofft man pro Woche zu erreichen. Die „First Mover“ in den neuen Screens sind Almdudler, Berglandmilch, Allergosan, die Merkur Versicherung und American Express.

Die Screens würden den „Kreis zur allumfassenden Customer Journey“ schließen, freuen sich die beiden Ankünder-Chefs Bernd Schönegger (CEO) und Dieter Weber (Geschäftsführer). Auf täglichen Wegen würde man die Aufmerksamkeit wecken, im Shoppingcenter, wo die Menschen in Einkaufslaune unterwegs sind, dann „den letzten Kaufimpuls im Shoppingcenter setzen – eine Vision, die jetzt für unsere Kundinnen und Kunden wahr geworden ist.“ Der Vorteil der digitalen Screens liege natürlich auch an der Geschwindigkeit: Die Vorlaufzeit einer Kampagne werde erheblich verkürzt, der Handel könne schneller reagieren und Produkte dort zu platzieren, wo sie unmittelbar relevant sind.

Insgesamt 50 Millionen Besucher jährlich – in Seiersberg sind es 7,6 Millionen – erreiche man in den drei Einkaufszentren, betont Heike Fischer, Retail Media Manager bei Gewista. Das sei eine äußerst attraktive und bunte „Spielwiese“: „Hier können wir direkt am Point of Sale gezielte, personalisierte sowie messbare Marken- bzw. Einkaufserlebnisse schaffen.“

Aber auch für die Shopping City Seiersberg würden sich Vorteile ergeben, so Geschäftsführer Anton Cech: „Die Medien vervollständigen unsere moderne Infrastruktur mit vielfältigen Kommunikationsmöglichkeiten und neuester Technik. Wir freuen uns über diese innovativen Screens.“