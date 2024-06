Wo lange Zeit eine Art Schockstarre herrschte, wird nun gearbeitet: Das Grazer Lokal „Stern“, zu Silvester Schauplatz einer Brandtragödie mit einer getöteten Frau und 21 Verletzten, ist eingerüstet. Rechts neben dem Bauzaun liegen getrocknete Rosen. Was passiert hier in der Oberen Sporgasse? Wie ist der Stand der Ermittlungen? Und was sagt der Bar-Chef selbst?