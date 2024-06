Komischerweise ist sie nirgends auf der Speisekarte zu finden – diese Extraportion Schmäh von Karl Pichlmaier. Aber der Grazer Kultwirt tischt sie ja auch seit Jahrzehnten kostenlos auf, einst etwa im MOD, seit langer Zeit nun schon in Ferl‘s Weinstube in der Burggasse. Auf die Frage etwa, ob er von seinem Vater Karl senior (Schanzlwirt) in Richtung Herd gedrängt worden sei, meinte der Junior lachend: „Na, er wollte eher Sportler aus uns machen. Und wir hätten auch die Möglichkeit zum Lernen gehabt“. Seit dem Vorjahr wird er in der Burggasse von Dirk Jubke, einst im Maria Magdalena am Eisernen Tor und zuletzt im Di Gallo tätig, unterstützt – sowohl als Restaurantleiter als auch schmähmäßig. Ines Pichlmaier und Michaela Jubke schupfen den Service.