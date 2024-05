Nachschub für den großen Gusto und den kleinen Hunger zwischendurch: So werden seit Kurzem im Backsteinbau beim Grazer Ostbahnhof, also gegenüber vom Obi-Baumarkt, Sushi-Varianten anstelle von Tapas serviert. Denn in das ehemalige „Barcode“ ist nun das Lokal „Tokio“ eingezogen. Auf der Speisekarte tummeln sich neben Sushi und Maki auch Poke Bowls sowie Reisgerichte und Rolls – täglich zu verkosten von 11 bis 23 Uhr.