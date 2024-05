Anwesende berichten von einem „sichtlich bewegten“ Ehrengast im Grazer Rathaus. Und dieser bestätigte es gleichsam mit dem Satz: „Es ist mir eine besondere Ehre und mir fährt die Ganslhaut so richtig auf.“ Für derartige Emotionen bei Armin Assinger sorgte der Umstand, dass der TV-Moderator und ehemalige Skirennläufer im Grazer Rathaus das Goldene Ehrenzeichen der Landeshauptstadt erhielt. Der gebürtige Grazer, der in Hermagor in Kärnten aufwuchs, lebt ja schon seit Längerem wieder in der Murmetropole und engagierte sich unter anderem 2021 als Botschafter für das Sportjahr der Stadt.

„Sie sorgen mit Ihrer Art und dem, was Sie tun für so viel Freude bei den Menschen und erweisen Graz mit Ihrer besonderen Verbindung zu unserer Stadt tolle Dienste“, betonte Bürgermeisterin Elke Kahr im Rahmen der Feier, bei der unter anderen auch Sportstadtrat Kurt Hohensinner und Landesrat Karlheinz Kornhäusl dem Ehrengast gratulierten. „Graz ist meine Geburtsstadt und darauf bin ich echt stolz. Mir liegt sehr viel an dieser schönen Stadt“, strahlte Assinger, der das Ehrenzeichen gemeinsam mit seiner Frau Sandra entgegennahm. Nach seiner Karriere als Skirennläufer nahm der heute bald 60-Jährige (er feiert am 7. Juni den runden Geburtstag) mit Begeisterung den Einkehrschwung in den ORF und fungiert seither als Co-Kommentator bei Abfahrtsläufen (prägende Zitate wie „Da pfeifen die Komantschen“ inklusive) genauso wie als Moderator der „Millionenshow.“ Außerdem ist Assinger als Coach für Stressmanagement und Motivation tätig.